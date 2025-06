Matteo Formenti lacrime al funerale del bagnino suicida | Voleva salvare quel bimbo ha vissuto un dramma interiore

A Chiari, i funerali di Matteo Formenti hanno toccato il cuore di tutti. Il 37enne bagnino, coinvolto nel drammatico episodio che ha portato alla tragica perdita di un bambino e al suo successivo suicidio, ha lasciato un segno profondo con le sue lacrime e il desiderio di aver salvato quel piccolo. La sua vita, segnata da un dramma interiore, ci ricorda quanto fragili possano essere le anime dietro le maschere di normale quotidianità.

I funerali di Matteo Formenti. Lo zio del bagnino suicida: “Si è giudicato con assurda severità” - Si sono tenuti oggi a Chiari i funerali del bagnino Matteo Fattorini, che si è tolto la vita ha seguito della morte di un bambino di 4 anni affogato nella ... Secondo fanpage.it