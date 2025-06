Matteo Bocelli l' esibizione durante la cerimonia e il cocktail del matrimonio dei Bezos | dodici brani anche I can’t help falling in love di Elvis e un lunghissimo applauso

Nel cuore di Venezia, Matteo Bocelli ha incantato gli ospiti del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez con dodici straordinarie esibizioni, tra cui il classico "Can’t Help Falling in Love". A soli 27 anni, è stato l’unico artista italiano presente, regalando un momento indimenticabile con "Anime Imperfette" all’ingresso degli sposi, culminato in un lungo applauso. Un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole, sottolineando il suo talento internazionale e il prestigio di questa celebrazione esclusiva.

Il cantante, 27 anni, è stato l'unico artista italiano al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez sull'isola di San Giorgio a Venezia. Ha accompagnato gli sposi fino alla fine delle celebrazioni. Il momento più intenso? La sua Anime imperfette all'ingresso degli sposi.

