Mattarella | Cresce il protagonismo delle donne bene in un mondo di tensioni

sta contribuendo a plasmare un mondo più equo e dinamico, dove il talento femminile è riconosciuto come risorsa imprescindibile. In un contesto di tensioni globali, il protagonismo femminile emerge come esempio di resilienza e innovazione, aprendo nuove strade di progresso e sviluppo. Un segnale forte che testimonia come il valore delle donne sia ormai imprescindibile per il futuro del nostro Paese e oltre.

Sergio Mattarella ROMA – “Ogni anno emerge un campionario di protagoniste di straordinario valore, un panorama di eccellenza che dimostra come sia sempre più avanzata la presenza femminile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici del Premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario. Il capo dello Stato ha spiegato in un breve discorso quanto l’affermarsi delle donne nella società sia “conveniente per tutti, perchè quello che non è avvenuto in passato ha privato l’umanità di una immane quantità di risorse ed energie”. Per il presidente, “lo specifico femminile consente particolari elementi di vantaggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mattarella: “Cresce il protagonismo delle donne, bene in un mondo di tensioni”

