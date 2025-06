Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez prima apparizione pubblica dopo le nozze

Dopo aver celebrato il loro amore in grande stile, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono apparsi pubblicamente per la prima volta da sposini, regalando al mondo un momento di fascino e eleganza. La coppia, tra sguardi complici e sorrisi, ha lasciato Venezia a bordo di una barca, circondata da celebrità e personalità influenti. Un evento che non solo testimonia il loro legame, ma celebra anche il potere dell’amore e dello status.

Il miliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez, da sposini, hanno lasciato il loro hotel a Venezia nella loro prima apparizione pubblica dopo essersi uniti in matrimonio. La coppia ha salutato i giornalisti mentre saliva a bordo della barca e poi è partita. Atleti, celebrità , influencer e leader aziendali si sono riuniti per godersi lo sfarzo che testimoniava tanto l’amore della coppia quanto la loro straordinaria ricchezza. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha difeso con forza il matrimonio come un vantaggio economico e di immagine per Venezia, affermando che il costo che aveva visto era compreso tra 40 e 48 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, prima apparizione pubblica dopo le nozze

