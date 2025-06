Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez l’hotel dove alloggia la coppia

Il matrimonio tra il magnate Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha acceso i riflettori su Venezia, dove la coppia si è sistemata nel lussuoso hotel Aman. Mentre alcuni lodano il prestigio dell'evento, altri accusano una gestione insostenibile del turismo e le sfide ambientali che affliggono la città. Venezia si trova così divisa tra l’eleganza di un matrimonio da sogno e le difficoltà quotidiane dei suoi abitanti, rendendo questa vicenda un simbolo delle contraddizioni di una città in lotta con il suo futuro.

Il miliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ieri sposi, a Venezia alloggiano nel prestigioso hotel Aman. Il matrimonio ha diviso la città lagunare, con alcuni attivisti che lo hanno definito uno sfruttamento della città da parte di Bezos, mentre i residenti comuni soffrono per il turismo eccessivo, gli alti costi delle abitazioni e la costante minaccia di inondazioni causate dal cambiamento climatico.

