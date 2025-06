Matrimonio Bezos-Sanchez lo stilista Tommy Hilfiger rischia di cadere dalla barca VIDEO

Durante le celebrazioni del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, un momento di tensione ha catturato l’attenzione: Tommy Hilfiger, lo stilista di fama mondiale, rischiando di cadere in acqua. Mentre si spostava dal Gritti Palace in taxi acqueo, la sua prudenza è stata messa alla prova. Un guizzo improvviso che ha reso il momento ancora più memorabile e, fortunatamente, senza conseguenze. La festa continua tra glamour e imprevisti!

Nel corso delle celebrazioni per le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, lo stilista Tommy Hilfiger ha rischiato di cadere in acqua. Lasciato il Gritti Palace per dirigersi sul taxi acquatico, Hilfiger ha perso l’equilibrio allungando la gamba verso l’imbarcazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Matrimonio Bezos-Sanchez, lo stilista Tommy Hilfiger rischia di cadere dalla barca. VIDEO

