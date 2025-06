Matrimonio Bezos Sanchez all’Arsenale oggi l’ultima festa con specialità veneziane Le proteste

Un matrimonio all’insegna di tradizione e speranza si svolge oggi tra festeggiamenti veneziani e un forte messaggio di protesta. La coppia Bezos-Sanchez, circondata da amici e familiari all’hotel Aman, si prepara a pronunciarsi, mentre alle 17 parte da Santa Lucia un corteo che grida “No Bezos, No War”. Un evento che unisce emozioni, cultura e impegno civile in un’attesa carica di significato.

Un matrimonio all’insegna della tradizione: la coppia, alloggiata all’hotel Aman assieme a famigliari e amici più stretti, ha voluto trascorrere in suite separate l’ultima notte prima del “Yes I do”. Oggi alle 17 parte da Santa Lucia il corteo dei “No Bezos No War”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Matrimonio Bezos Sanchez, all’Arsenale oggi l’ultima festa con specialità veneziane. Le proteste

In questa notizia si parla di: matrimonio - bezos - ultima - sanchez

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Quello indossato da Vittoria Ceretti al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è l'abito da cerimonia perfetto Ecco tutti i dettagli sul vestito, un pezzo d'archivio Dolce&Gabbana: https://vogueitalia.visitlink.me/mxWub_ Vai su Facebook

Matrimonio Jeff Bezos-Lauren Sanchez a Venezia: gli sportivi invitati alle nozze. FOTO #SkySport Vai su X

Matrimonio Bezos Sanchez, l’indiscrezione: “Lady Gaga non ci sarà”; Bezos-Sanchez a Venezia celebrano l'amore tra i vip. Intanto in città continuano le proteste - VIDEO - Per Tommy Hilfiger sfiorata la caduta in acqua; ?Matrimonio di Bezos e Sánchez a Venezia, il terzo giorno di festa: la cena all'Arsenale, il concerto con il cantante misterioso. Oggi il corteo «No Bezos».

Nozze Bezos Sanchez, all’Arsenale oggi l’ultima festa con specialità veneziane. Le proteste in città - Un matrimonio all’insegna della tradizione: la coppia, alloggiata all’hotel Aman assieme a famigliari e amici più stretti, ha voluto trascorrere in suite ... Lo riporta repubblica.it

Ultima notte di festa a Venezia per i Bezos: l'Arsenale blindato, i bigoli e un concerto top secret - Un concerto privatissimo da un milione di sterline, cucina veneziana e corteo «No Bezos»: così si chiude la favola da copertina di Jeff e L ... Come scrive vanityfair.it