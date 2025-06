Matrimonio Bezos | Jeff e Lauren hanno detto sì davanti a 250 ospiti vip Abito da sogno Dolce & Gabbana per la sposa

Il matrimonio di Jeff e Lauren, celebrato nell’incantevole cornice dell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, ha catturato l’attenzione di tutti con eleganza e riservatezza. Circondati da 250 ospiti VIP, la coppia ha pronunciato il fatidico sì in una cerimonia esclusiva, tra il fascino dei canali e l’incanto della Fondazione Cini. Un evento da sogno che rimarrà impresso nella memoria di molti, grazie anche al meraviglioso abito Dolce & Gabbana della sposa.

Sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, tra l'eleganza dei canali e l'applauso di 250 celebrità, la coppia Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha detto sì in una cerimonia spettacolare nella Fondazione Cini, blindata e inaccessibile alla stampa e ai fotografi

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

