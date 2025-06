Matrimonio Bezos albergatori di Venezia al settimo cielo | Un grande successo

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia ha fatto sognare gli albergatori: un evento che ha acceso l’entusiasmo e rafforzato la reputazione della città come meta di lusso e qualità. Questa unione, tra glamour e tradizione, rappresenta una voce di speranza per il settore turistico veneziano, puntando a un rilancio in grande stile. Un risultato che promette di aprire nuove prospettive per il turismo di alto livello nella meravigliosa Laguna.

Le nozze del fondatore di Amazon sono state accolte con entusiasmo dagli albergatori, che le considerano un evento di prestigio capace di rilanciare il turismo di qualità nella città lagunare.

