Matlock | La serie con Kathy Bates arriva su Paramount+

Matlock, la serie con Kathy Bates, sta per conquistare anche l’Italia grazie a Paramount+. Presentata lo scorso settembre, questa rivisitazione del classico legal drama degli anni ’80 promette di catturare il pubblico con un tocco moderno e coinvolgente. L’attesa è quasi finita: dal 27 luglio 2025, potremo immergerci nelle avvincenti vicende di questa nuova interpretazione. Matlock con Kathy Bates sta per tornare a far parlare di sé, e tu non puoi perdertela!

