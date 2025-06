Materassi e vecchi mobili abbandonati sul marciapiede | degrado in pieno centro

Nel cuore di Brindisi, via Giulio Cesare si trasforma in un degrado a cielo aperto, dove materassi e vecchi mobili abbandonati contribuiscono a un quadro di incuria e abbandono. Un problema che non solo deturpa il centro cittadino, ma mette anche a rischio la qualità della vita dei residenti. È ora di agire e restituire lustro alle nostre strade, perché una città pulita e ordinata parte dalle azioni di tutti noi.

BRINDISI - Versa in condizioni critiche il tratto finale di via Giulio Cesare, una delle zone centrali di Brindisi. I marciapiedi sono diventati una vera e propria discarica a cielo aperto, dove si accumulano rifiuti di ogni tipo: dai comuni scarti domestici a ingombranti come materassi e mobili. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: materassi - mobili - vecchi - abbandonati

Disagi nel carcere Ucciardone, i sindacati: "Mancano persino mobili e materassi" - Le condizioni nel carcere Ucciardone di Palermo sono allarmanti, con sindacati che denunciano carenze croniche di mobili, materassi e strutture fondamentali.

A #Giugliano, in via Marconi, un divano e un materasso sono stati abbandonati in strada come fossero normali rifiuti. A denunciarlo è un cittadino che ha pubblicato la foto sui social, indignato per il degrado che colpisce sempre più spesso la città . Vai su Facebook

Materassi e vecchi mobili abbandonati sul marciapiede: degrado in pieno centro :: Segnalazione a Brindisi; Discarica abusiva fuori dalla stazione di Como Camerlata: Le periferie meritano rispetto e decoro; Albaro, materassi e mobili abbandonati: multe per i responsabili.

Materassi e vecchi mobili abbandonati sul marciapiede: degrado in pieno centro - Versa in condizioni critiche il tratto finale di via Giulio Cesare, una delle zone centrali di Brindisi. brindisireport.it scrive

Abbandona vecchi mobili e materasso in strada - MSN - Abbandona vecchi mobili e materasso in strada 2giorno/i Ha abbandonato in mezzo alla strada, appoggiati a un albero in via Solferino, mobili, materassi e sacchi di rifiuti (nella foto). Come scrive msn.com