Mastour ripartirà dalla C | Kakà un maestro Balotelli mi contava gli errori

Dopo un percorso ricco di sfide e rinascite, Mastour riparte dalla Serie C con la Virtus Verona, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. L’ex talento del Milan, oggi protagonista in questa avventura, ha condiviso le sue emozioni e ambizioni in un’intervista esclusiva a 'SportWeek'. Un ritorno alle origini che potrebbe rivelarsi la chiave per riscoprire il suo vero potenziale.

Mastour ha firmato un contratto con la Virtus Verona in Serie C. L'ex talento del Milan ha parlato a 'SportWeek' in una lunga intervista.

Mastour: Mi sentivo un supereroe, invece ero una marionetta. Ma la fantasia mi riporterà in alto.