Mastour riparte dalla Serie C | Voglio ancora giocare il Mondiale

Hachim Mastour, ex stellina del Milan, ha deciso di ripartire dalla Serie C con la Virtus Verona, ma il suo sogno rimane grandioso: tornare in Serie A, calcare la Champions League e conquistare un Mondiale. A 27 anni, il suo desiderio di riscatto e passione per il calcio sono più vivi che mai. Scopri di più nel video integrale dell'intervista su Sportweek e lasciati ispirare dal suo coraggio e determinazione.

Il trailer dell'intervista a Sportweek (guarda il video integrale sul canale YouTube della Gazzetta) dell'ex stellina del Milan Hachim Mastour, che a 27 anni ha appena firmato un contratto con la Virtus Verona, società di Serie C: "Voglio tornare in Serie A, giocare la Champions League e un Mondiale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mastour riparte dalla Serie C: "Voglio ancora giocare il Mondiale"

Hachim Mastour firma con la Virtus Verona: nuovo inizio in Serie C - Hachim Mastour, talento cresciuto tra le speranze di molti e le luci dei grandi palcoscenici internazionali, torna a calcare il campo con entusiasmo.

