Mastour | Mi sentivo un supereroe invece ero una marionetta Ma la fantasia mi riporterà in alto

Mastour, il giovane talento che a 16 anni sognava di volare con Kakà nel Milan, oggi riparte dalla Virtus Verona con la stessa passione di sempre. Dopo aver vissuto momenti di gloria e delusioni, si racconta a Sportweek: "Voglio tornare in Serie A, puntare alla Champions e al Mondiale." La sua determinazione e il desiderio di riscrivere il proprio destino dimostrano che, anche quando ci si sente una marionetta, la voglia di emergere può fare miracoli.

A 16 anni giocava nel Milan con Kakà, a 27 riparte dalla Virtus Verona in C e si racconta a Sportweek: "Sogno ancora di divertirmi con un pallone. È successo tutto troppo in fretta e mi sono perso. Ma voglio riprendermi la Serie A, e poi punto alla Champions e al Mondiale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it