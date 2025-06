Mastour | Ecco perché non sono diventato Lamine Yamal

Scopri perché Hachim Mastour, promettente talento del Milan, non è diventato una stella internazionale come Lamine Yamal. Nell’intervista esclusiva a Sportweek, l’ex stellina rossonera svela le sue sfide e le scelte che lo hanno portato a firmare con la Virtus Verona a 27 anni. Un percorso di passione, ostacoli e rinascita che vi lascerà senza parole. Guarda il video integrale sul canale YouTube della Gazzetta!

Un estratto dell'intervista a Sportweek dell'ex stellina del Milan Hachim Mastour, che a 27 anni ha appena firmato un contratto con la Virtus Verona, società di Serie C.

Mastour, l’ex talento del Milan riparte da una destinazione molto particolare. Ecco l’indiscrezione - Dopo un lungo peregrinare tra club e paesi diversi, il trequartista italo-marocchino ha firmato con la Virtus Verona, ripartendo dalla Serie C per rilanciarsi nel calcio professionistico.

«Ho realizzato di essere diventato solo una 'macchina da soldi' per molti. È stato difficile circondarsi di persone di fiducia. Solo con l'esperienza capisci chi mettere vicino a te, chi far entrare nella tua bolla. Io ero piccolo: non sapevo, non capivo. Mi sono sempl

Questo da calciatore è diventato un filosofo, ecco l'effetto che fa l'Ac Milan sulle persone

Hachim Mastour ritorna in Italia dopo 4 anni, giocherà in Serie C: ha firmato con la Virtus Verona - A 27 anni Mastour ritorna in Italia dopo l'annuncio ufficiale della Virtus Verona: dopo l'esperienza in Kings League per lui si aprono le porte della Serie

Mastour: "Dopo il Milan ho conosciuto la depressione. Ne sono uscito grazie alla religione" - Dopo l'avventura in Kings League Italy nella squadra guidata da Cristian Brocchi, Hachim Mastour è pronto a ripartire con il calcio professionistico: