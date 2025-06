Massimo livello di allerta per l' afa a Frosinone | operativo il piano anti-caldo della Regione

L’estate si svela con tutta la sua intensità a Frosinone, dove il massimo livello di allerta per l’afa è stato decretato dalla regione. Tre giorni di caldo torrido impongono misure straordinarie per proteggere la salute dei più fragili. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni: questa è una sfida collettiva da affrontare insieme, affinché nessuno sia lasciato indietro durante questa ondata di calore estremo.

Tre giorni di caldo rovente in provincia di Frosinone. Secondo il bollettino del Ministero della Salute saranno giorni da bollino rosso per l'afa. Attivato il massimo livello di allerta con la raccomandazione di intensificare i servizi sanitari e sociali per la popolazione più fragile.

Il Ministero della Salute ha diramato il livello 3 (bollino rosso) per Roma e Frosinone, per venerdì 27 e sabato 28 giugno. Si tratta del massimo livello di allerta per il caldo, associato a rischi elevati per la salute, anche per soggetti sani.

