Massimo Giletti sui tagli all’approfondimento | Ranucci? A me hanno tolto 7 puntate Il sistema taglia e devi essere più bravo a resistere

Massimo Giletti si conferma protagonista della televisione italiana con ‘Lo stato delle cose’, ampliando il suo spazio di approfondimento e mantenendo alta la qualità dell’informazione. Tuttavia, i tagli alla Rai hanno fatto discutere, con Ranucci che ha perso sette puntate. Come reagirà Giletti a queste sfide e quale sarà il futuro del giornalismo televisivo? Scopriamo insieme le sue parole e le prospettive per la prossima stagione.

Massimo Giletti è stato confermato in Rai con ‘Lo stato delle cose’. Il giornalista e conduttore avrà anche più ore da dedicare all’approfondimento. Vediamo insieme cosa ci ha risposto sui tagli Rai all’informazione e al suo collega Ranucci. Intervista a Massimo Giletti ai Palinsesti Rai. Massimo Giletti era presente durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025-2026. Noi di Superguidatv gli abbiamo chiesto un commento sui tagli di Report e sulle novità del suo programma. Il tuo programma è quello che è cresciuto di più, che soddisfazione è essere stato confermato e poi passi all’approfondimento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Massimo Giletti sui tagli all’approfondimento: “Ranucci? A me hanno tolto 7 puntate. Il sistema taglia e devi essere più bravo a resistere”

In questa notizia si parla di: giletti - tagli - approfondimento - ranucci

RAI: RANUCCI, TAGLI PUNTATE REPORT? SAREBBE IRRISPETTOSO PER SQUADRA E PUBBLICO Adnkronos Se fossero confermati i tagli a @reportrai3 sarebbe l’ennesima dimostrazione di disprezzo nei confronti di una squadra che non solo è stata virt Vai su Facebook

#Report va bene anche nelle domeniche di fine giugno, quando il palinsesto Rai è in modalità estate da più di un mese E cosa fanno i geni? “Meno puntate per Ranucci” Non fa una piega Vai su X

Rai di Napoli, «il palinsesto siamo noi». Ranucci resta fuori a protestare con politici e colleghi precari contro i tagli e lo «smembramento» dei programmi di inchiesta; Giletti e Sottile zittiscono Ranucci: Ma quale censura, tutti abbiamo delle puntate in meno; Approfondimento Rai 2025-2026: Sciarelli, Ranucci, Infante, Setta, Giletti e le novità di Ippoliti raccontano.

Intervista a Massimo Giletti ai Palinsesti Rai - Ti è dispiaciuto il fatto che Ranucci ha detto: l’approfondimento ora sono più ore, perché ci hanno messo ... Lo riporta superguidatv.it

Giletti e Sottile zittiscono Ranucci: "Ma quale censura, tutti abbiamo delle puntate in meno" - «Anche il mio programma è stato tagliato, faremo delle puntate in meno anche noi, e quindi non è solo un programma. Da informazione.it