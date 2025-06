Massara e Gasperini nasce la nuova Roma | questione di sguardi fiducia e obiettivi comuni

Gasperini, il stratega che sogna in grande. In questa nuova era della Roma, si intrecciano sguardi, fiducia e obiettivi condivisi, creando un connubio antico e affascinante tra passione artigiana e ambizione moderna. Tra silenziose riflessioni e intense analisi, i protagonisti lavorano con la stessa dedizione di maestri artigiani, pronti a forgiare un futuro brillante. E così, nasce una Roma che sogna di tornare a splendere.

C'è qualcosa di antico e affascinante nel modo in cui sta nascendo la nuova Roma. Qualcosa che richiama l'idea di una bottega artigiana più che di una macchina industriale. Uno lavora in silenzio nel suo studio di Trigoria, l'altro osserva da lontano, tra mare e riflessioni, ma senza mai davvero staccare la testa da quel che lo aspetta. Il primo è Frederic Massara, tornato in giallorosso per dare ordine e visione. Il secondo è Gian Piero Gasperini, scelto per guidare un nuovo ciclo, forse l'ultimo della sua carriera, e per lasciare un'impronta vera. Il terzo elemento, meno visibile ma non meno decisivo, è Claudio Ranieri, garante silenzioso e autorevole di questo nuovo corso.