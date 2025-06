Martusciello propone la data delle Regionali | Si voti il 16 novembre

scenario unanime che faciliti una scelta condivisa, lasciando gli elettori e gli analisti a interrogarsi sul futuro politico di queste regioni. Martusciello propone il 16 novembre come data ideale per le regionali, ma riuscirà questa proposta a superare le divisioni e a portare stabilità nel panorama regionale?

"Il fronte delle Regioni al voto è disunito. Ognuna va per conto suo. Le Marche e la Toscana, per motivi diversi, vogliono votare subito. Veneto e Campania, invece, puntano ad andare quanto più tardi possibile alle urne. In Puglia si consuma lo scontro interno tra Emiliano e Decaro. Non esiste un.

