Marta Guassardo l’influencer che divulga la musica corale

Marta Guassardo, influencer appassionata di musica corale, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a un post su Instagram durante gli esami di maturità. In un momento di spleen, ha condiviso il suo vissuto di bullismo scolastico legato alla passione per la musica, ottenendo oltre 2 milioni di visualizzazioni e migliaia di nuovi follower. Confida di essere rimasta sorpresa dal potere delle emozioni condivise e dalla forza della sua voce nel superare le sfide, ispirando molti a non mollare mai.

Un post pubblicato su Instagram in un momento di spleen, in occasione degli esami di maturità, ha procurato un balzo di popolarità a Marta Guassardo con oltre due milioni e duecentomila visualizzazioni, qualche migliaio di nuovi follower, alcuni insulti e più di 80 mila cuoricini. Per avere ricordato di quando, a scuola, fu “bullizzata per 5 lunghi anni a causa della sua passione e dedizione alla musica”. Confida di essere rimasta sorpresa dal clamore “MartaGuess”, questo il suo nickname sul social network, nata trentadue anni fa ad Alessandria e abitante a Milano. Guassardo è direttore (lei usa il maschile) di coro e soprano barocco ma ha studiato da influencer per divulgare la sua attività professionale, con suggerimenti tecnici agli appassionati e informazioni didattiche: dalla lettura degli spartiti al riscaldamento della voce, dal solfeggio al canto a memoria libera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Marta Guassardo, l’influencer che divulga la musica corale

