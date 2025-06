Marocchi punge Chivu | Certe dichiarazioni le avrei fatte il 15 agosto non adesso

Le parole di Chivu hanno scatenato reazioni contrastanti nel mondo del calcio, suscitando polemiche e opinioni diverse tra gli esperti. Marocchi non ha nascosto il suo disappunto, sottolineando che alcune dichiarazioni avrebbero dovuto essere fatte molto prima, il 15 agosto, piuttosto che ora. Le sue parole riflettono una critica diretta al modo di comunicare dell’ex calciatore, evidenziando l'importanza di mantenere la calma nei momenti difficili. Le sue opinioni invitano a riflettere sul rispetto e sulla strategia nelle dichiarazioni pubbliche.

Giancarlo Marocchi non ha gradito le recenti parole di Chivu, che si è sfogato sulle critiche dopo la finale di Champions League persa contro il PSG. Non tutti sembrano apprezzare il modus operandi di Chivu, specialmente per quanto riguarda le sue dichiarazioni per tentare di cancellare dalla testa dei calciatori il KO di Monaco contro il PSG. Giancarlo Marocchi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato così. Le sue parole sul tecnico dell’ Inter: LA FRECCIATA – «Mi sembra un po’ presto fare questi discorsi, ne avrei fatto a meno o lo avrei fatto il 15 agosto. Io sono un calciatore, sono negli USA e sto facendo un torneo importante, avrei bisogno di eliminare le tossine di una lunga stagione nella quale sono arrivato fino in fondo ma non ho vinto niente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marocchi punge Chivu: «Certe dichiarazioni le avrei fatte il 15 agosto, non adesso»

