Market della droga in casa arrestato 32enne

In un’operazione che mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine contro lo spaccio, i carabinieri di Civitavecchia hanno smantellato un vero e proprio market della droga domestico, arrestando un 32enne algerino. La vicenda evidenzia come la lotta alla droga sia una priorità per garantire la sicurezza della comunità. Leggi oltre per scoprire i dettagli di questa operazione e il suo impatto sulla città.

Attento contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. È in questo ambito che i carabinieri della sezione operativa di Civitavecchia hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un 32enne cittadino algerino. Il market della droga A seguito di mirata attività investigativa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

