Mark wahlberg definisce il suo thriller criminale di 19 anni fa il film più divertente mai realizzato

Mark Wahlberg ha recentemente descritto il suo thriller criminale di 19 anni fa come il film più divertente mai realizzato, rivelando un aspetto inaspettato della sua carriera. La sua versatilità, che spazia dalla commedia all’azione, ha contribuito a plasmare una carriera ricca di interpretazioni memorabili. Tra i capolavori, “The Departed” occupa un posto speciale, rappresentando non solo un successo artistico ma anche un’esperienza profondamente divertente e significativa per l’attore.

Il percorso professionale di Mark Wahlberg si distingue per una vasta gamma di interpretazioni in generi diversi, dalla commedia all'azione, dal thriller al dramma. Tra le numerose pellicole che ha contribuito a rendere memorabili, alcune hanno lasciato un'impronta particolare nella sua carriera. In questo contesto, emerge il suo rapporto con il film The Departed, considerato da Wahlberg stesso come la produzione più divertente e significativa del suo percorso artistico. l'esperienza di mark wahlberg con "the departed": la scelta più gratificante. il film di martin scorsese: un capolavoro premiato agli oscar.

