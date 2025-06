Mariska hargitay e il suo padre biologico | la verità svelata

Mariska Hargitay, celebre per il suo ruolo in "Law & Order", si apre al pubblico come mai prima d'ora con il suo primo documentario, "My Mom Jayne". Attraverso questa pellicola, l’attrice rivela aspetti sorprendenti della vita di sua madre, Jayne Mansfield, e mette in luce segreti fino ad ora nascosti, inclusa la verità sul suo padre biologico. Un viaggio emozionante che svela la vera storia dietro un’icona del cinema e il legame insospettato con la famiglia.

Mariska Hargitay ha recentemente presentato il suo primo documentario, intitolato My Mom Jayne, offrendo un'inedita prospettiva sulla vita e sulla carriera della madre, l'iconica attrice Jayne Mansfield. Il film approfondisce aspetti inediti della storia familiare di Mansfield, svelando segreti che sono stati resi pubblici solo di recente. La produzione, distribuita da HBO, analizza il percorso professionale e le vicissitudini personali dell'attrice statunitense, nota per i suoi ruoli cinematografici e per le sue apparizioni nel mondo dello spettacolo.

