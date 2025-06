Marion Cotillard e Guillaume Canet si separano dopo 18 anni insieme

Dopo quasi due decenni di amore condiviso, Marion Cotillard e Guillaume Canet decidono di prendere strade separate, chiedendo rispetto per la loro privacy e quella dei loro figli. Un addio elegante e consapevole, che testimonia come anche le storie più durature possano attraversare momenti di cambiamento. La loro decisione scuote il mondo dello spettacolo, lasciando spazio a riflessioni sulla forza del rispetto reciproco in tempi di grande trasformazione.

I due artisti si sono divisi consensualmente dopo quasi 20 anni insieme, chiedendo rispetto per la loro privacy e quella dei loro figli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Marion Cotillard e Guillaume Canet si separano dopo 18 anni insieme

