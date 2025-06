Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano la loro separazione | Di comune accordo e con reciproca benevolenza

Marion Cotillard e Guillaume Canet, coppia simbolo del cinema francese, hanno deciso di separarsi dopo 18 anni d’amore e collaborazione. La loro notizia arriva in un momento di grande rispetto reciproco, dimostrando che anche le storie più lunghe possono evolversi con dignità. Un addio all'insegna dell’armonia e della consapevolezza, lasciando spazio a nuovi capitoli per entrambi.

Marion Cotillard e Guillaume Canet hanno annunciato la loro rottura, 18 anni dopo l'inizio della loro storia d'amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano la loro separazione: «Di comune accordo e con reciproca benevolenza»

In questa notizia si parla di: marion - cotillard - guillaume - canet

The Morning Show 4: con Marion Cotillard, politica e deepfake da settembre 2025 - Preparati a scoprire cosa ci riserva The Morning Show 4, in arrivo da settembre 2025 su Apple TV+, con nuovi sviluppi politici e un sorprendente approfondimento sui deepfake con Marion Cotillard.

Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano la separazione. 'Rispettate la nostra privacy e quella dei nostri due figli'. #ANSA Vai su X

? Roma, 27 giu. (askanews) - Si divide una delle coppie più amate del cinema francese. Gli attori Guillaume Canet e Marion Cotillard hanno annunciato la loro separazione "di comune accordo", si legge in un comunicato inviato dal loro entourage alla Franc Vai su Facebook

Marion Cotillard e Guillaume Canet si separano; Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano la separazione; Marion Cotillard e Guillaume Canet si sono separati.

Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano la loro separazione: «Di comune accordo e con reciproca benevolenza» - Marion Cotillard e Guillaume Canet hanno annunciato la loro rottura, 18 anni dopo l'inizio della loro storia d'amore ... Segnala vanityfair.it

Marion Cotillard e Guillaume Canet, addio dopo 18 anni insieme per la coppia più glamour del cinema francese - I divi hanno diffuso la notizia tramite un comunicato congiunti trasmesso all'agenzia France Presse. msn.com scrive