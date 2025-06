Marineo sulle note dei Meganoidi concerto e dj set per raccogliere fondi contro le malattie rare

Preparati a vivere un indimenticabile weekend di adrenalina, musica e solidarietà con il Moto Rocka Fest 2025! Motori rombanti, birra fresca, cibo delizioso e campeggio all'aperto si mescolano alle note energiche dei Meganoidi, in un evento benefico organizzato da "La tana della mussola". Un'occasione unica per divertirsi e fare del bene: l'appuntamento è venerdì 4...

Motori rombanti, litri di birra, cibo, campeggio all'aria aperta ma sopratttutto la musica dei Meganoidi. C'è questo e tanto altro nell'edizione 2025 del Moto Rocka Fest, l'evento a scopo benefico organizzato dal gruppo di biker "La tana della mussola". L'appuntamento è in programma per venerdì 4. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

