Marijuana e dosi di cocaina in casa patteggia un anno e due mesi

Una vicenda che mette in luce i rischi e le conseguenze di comportamenti rischiosi: Pietro De Donno, 43 anni, ha scelto di patteggiare un anno e due mesi di reclusione, condannato per detenzione di marijuana e dosi di cocaina in casa. La sua pena sarà scontata svolgendo lavori di pubblica utilità in una parrocchia, un percorso che può rappresentare un’opportunità di riscatto e riflessione.

LECCE - Ha patteggiato un anno e due mesi di reclusione che sconterĂ svolgendo lavori di pubblica utilitĂ in una parrocchia: è questo il finale della vicenda giudiziaria iniziata lo scorso 7 aprile con l’arresto di Pietro De Donno, 43enne originario del Trapanese, accusato di detenzione ai fini. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: mesi - anno - marijuana - dosi

La polizia ritrova una bambina di 14 mesi scomparsa da oltre un anno - La polizia di Novara ha fatto un'importante scoperta, ritrovando una bambina di 14 mesi scomparsa da piĂą di un anno.

25.06.2025 (1.059) MENFI - Continuano i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali SPC4 ( loc. Bertolino) e Sp50 (loc. Lido Fiori) In considerazione del prolungamento dei lavori che vedranno interessata la SP79b per la stagione estiva, procede la p Vai su Facebook

Marijuana e dosi di cocaina in casa, patteggia un anno e due mesi; Oltre 2000 piante di marijuana in un fondo, condannato a 2 anni e 8 mesi; Spaccio di coca, crack e hashish: undici arresti in un mese, sequestrati 18 mila euro.

Marijuana e dosi di cocaina in casa, patteggia un anno e due mesi - Ha ottenuto la possibilità di scontare la pena svolgendo lavori di pubblica utilità ... Secondo lecceprima.it

Oltre 2000 piante di marijuana in un fondo, condannato a 2 anni e 8 mesi - Due anni e 8 mesi di reclusione è la pena ora definitiva per un 42enne di Gragnano, residente a Scafati, che nel 2021, a Capaccio, fu ... Da msn.com