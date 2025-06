Maria Grazia Cucinotta protagonista di Malena e il Tango | debutto nazionale al MorroFestival 2025Giovedì 3 luglio a Morrovalle MC un viaggio emozionante tra musica poesia e desiderio con le note di Piazzolla e Gardel

Preparati a vivere un viaggio emozionante tra musica, poesia e desiderio con "Malena e il Tango", il nuovo spettacolo teatrale con Maria Grazia Cucinotta protagonista. Debuttando in prima nazionale al MorroFestival 2025, questa produzione unisce le note di Piazzolla e Gardel in un racconto intenso che lascerà il pubblico senza fiato. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di arte, emozioni e cultura—non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria avventura.

“ Malena e il Tango ”, il nuovo spettacolo teatrale con protagonista Maria Grazia Cucinotta, debutterĂ in prima nazionale giovedì 3 luglio 2025 alle 21:30 nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele a Morrovalle (MC), nell’ambito del MorroFestival 2025. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del teatro, della musica e della poesia, che segna l’inizio di una tournĂ©e nei principali teatri italiani. Un viaggio emozionante nell’anima del tango. Scritto da Gianvito Pulzone e diretto da Francesco Branchetti, lo spettacolo è prodotto da Evetimes Produzioni e vede sul palco, accanto alla Cucinotta, anche Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo e Claudia Pompili. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Maria Grazia Cucinotta protagonista di “Malena e il Tango”: debutto nazionale al MorroFestival 2025Giovedì 3 luglio a Morrovalle (MC), un viaggio emozionante tra musica, poesia e desiderio, con le note di Piazzolla e Gardel.

