Maria Chiara Giannetta in fuga su una Mustang del 1973

Maria Chiara Giannetta si trasforma in un’energica protagonista in "Rosa elettrica", un avvincente thriller road movie. Dalla Mustang del 1973, simbolo di potenza e spirito libero, alla Panda e alle minicar, l’attrice ci conquista con interpretazioni versatili e sorprendenti. Un viaggio attraverso emozioni e sorprese, che dimostra come un volto noto possa rinnovarsi in ruoli inaspettati, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultima curva.

L'attrice è protagonista di "Rosa elettrica" in cui dà il volto a un personaggio molto diverso da "Blanca". E nel thriller road movie guida di tutto, dalla muscle car americana a Panda e minicar.

