Maria Chiara Giannetta | In Blanca 3 sono contesa da due uomini In Rosa elettrica ho scavato in una parte di me che non incontravo da anni

Maria Chiara Giannetta torna protagonista con Blanca 3, al centro di un triangolo amoroso tra due uomini in rosa elettrica. L’attrice pugliese ha svelato in anteprima all’Italian Global Series Festival di Riccione le prime immagini delle sue nuove serie TV, regalando ai fan un’immersione emozionante nel suo mondo. Un’anteprima che promette grandi sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso e desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro.

La conferenza stampa di Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta all’Italian Global Series Festival. La terza stagione in onda in autunno con tante novità . Il cane Linneo non sarà presente. Entrano nel cast Matilde Gioli e Domenico Diele https://youtu.be/1gaHV0V Vai su X

Il favoloso poster di Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta. Lei ama ballare sotto la pioggia. SarĂ una terza stagione ricca di novitĂ , ma che non tradirĂ la sua storia originale. Appuntamento in questo autunno su Rai 1 #Blanca3 Vai su Facebook

"Blanca" e "Rosa Elettrica". Le nuove sfide di Giannetta - L'attrice all'Italian Global Series Festival: "Recitare certi ruoli è faticoso, ho dovuto scavare dentro di me" ... Riporta msn.com