Margaret Qualley figlia d’arte di Andie MacDowell e del modello Paul Qualley ex ballerina in curriculum ha Tarantino e Lanthimos cresce e si commuove con ogni ruolo | I film mi aiutano a capire me stessa

M argaret Qualley è sulla strada giusta per diventare una musa. A 30 anni, e se il primo film non è andato benissimo, difficile che ti richiamino. E invece Ethan Coen, per Honey Don't!, dopo DriveAway Dolls, secondo capitolo della "trilogia lesbo" che il regista (in separazione incruenta dal fratello Joel dopo 18 film insieme) ha scritto con la moglie Tricia Cooke, le ha chiesto di adagiarsi comoda nelle atmosfere da dark comedy e di prendere la licenza da detective privato per indagare su una serie di morti sospette. Denominatore comune, una chiesa il cui leader carismatico è Chris Evans. Margaret Qualley, gratificata anche dall'onomastica (Honey – lei si chiama così nel film – vuol dire miele, ma anche "tesoro, amore"), del personaggio ha lodato la vischiosità: «Honey è come il miele», ha raccontato a un giornale americano, «è abile, è furba, si insinua senza farsi notare» e ha aggiunto di aver dovuto f renare il suo «naturale istinto alla Scooby-Doo per risultare più soave, più misteriosa di quanto sia in realtà ».