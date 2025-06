Marenia largo alla cultura Presentazioni di libri talk e arena estiva a Ciclilandia

L’estate pisana si arricchisce di un vibrante calendario culturale, dove la passione per la lettura e il cinema si incontrano in uno scenario naturale e accogliente. Dal 1° luglio all’ultimo giorno di agosto, Ciclilandia a Tirrenia diventa il palcoscenico di incontri con autori, presentazioni di libri e suggestive proiezioni sotto le stelle. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di vivere l’estate in modo unico e coinvolgente.

TIRRENIA Il titolo "Marenia non solo mare" non è solo uno slogan ma anche un dato di fatto. Nel cartellone di eventi dell'estate pisana, per tutto il mese di luglio e agosto al Parco di Ciclilandia a Tirrenia, ci saranno presentazioni di libri, dialoghi con autori e - per la prima volta - anche cinema sotto le stelle a ingresso totalmente gratuito. La rassegna culturale, curata dall'assessorato al Turismo insieme alla libreria Pellegrini e al cinema Arsenale, quest'anno sarà arricchita con più spettacoli e appuntamenti rispetto allo scorso anno e, soprattutto per il grande schermo, sarà dedicata ai più piccoli.

