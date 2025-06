Mare | 406mln presenze33,7 mld fatturato

L'estate 2024 si preannuncia come una stagione di crescita per il sistema balneare italiano, con un fatturato stimato di oltre 33 miliardi di euro e 406 milioni di presenze tra turisti e visitatori quotidiani. Nonostante un lieve calo della clientela italiana (-1,1%), si registra un aumento significativo delle presenze straniere, segno di un settore sempre più attrattivo a livello internazionale. Questi dati evidenziano un panorama promettente e in continua evoluzione.

23.11 Per il sistema balneare italiano si profila un'estate da 33 mld 714 mln di euro di fatturato (con un +2,3% sul 2024 e +5,8% rispetto al 2019) e con 406 mln 176mila presenze tra turisti e daily user (con un +0,3% rispetto al 2024 e -1,4% sull'anno pre Covid). Emerge dall'osservatorio Panorama Turismo-Mare Italia di Jfc.Nello specifico è previsto un calo di clientela italiana(-1,1%) e un incremento interessante delle presenze turistiche di stranieri, stimati a 100 mln 898 mila presenze, pari ad un +5% sull'estate 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Sul lungomare di Ostia 4mila presenze per “Città Studio. Un mare di sapere” - Il lungomare di Ostia si è animato con oltre 4.000 persone per “Città Studio. Un Mare di Sapere”, un evento che ha trasformato la battigia in un’occasione di confronto e scoperta.

Mare, aumentano gli stranieri e rincarano i prezzi - Mare Italia di Jfc prevede 406 milioni 176mila presenze tra turisti e daily user (con un +0,3% rispetto alla passata stagione estiva e - Riporta ansa.it

Al mare 418 mln di presenze e 31 mld di fatturato, come nel 2019 - Un totale di 418 milioni 580 mila di presenze e un fatturato complessivo di 31 miliardi 878 milioni di euro per il comparto balneare nazionale nell'estate 2022. Scrive ansa.it