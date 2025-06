Mare 406 milioni presenze e 33,7 miliardi di fatturato

L’estate sul mare italiano si prepara a registrare numeri record, con un fatturato di oltre 33 miliardi di euro e oltre 406 milioni di presenze tra turisti e visitatori. Nonostante una lieve flessione dei clienti italiani, il settore balneare si conferma protagonista dell’economia nazionale, dimostrando resilienza e capacità di attrazione. Scopriamo insieme come il sistema balneare si sta evolvendo in questo scenario dinamico.

Per il sistema balneare italiano si profila un’estate da 33 miliardi 714 milioni di euro di fatturato (con un +2,3% sul 2024 e +5,8% rispetto al 2019) e con 406 milioni 176mila presenze tra turisti e daily user (con un +0,3% rispetto alla passata stagione estiva e -1,4% sull’anno pre Covid). Emerge dall’osservatorio Panorama Turismo – Mare Italia di Jfc. Nello specifico è previsto un calo di clientela italiana, che si stima si assesterà sui 305 milioni 278mila presenze (-1,1%) e un incremento interessante delle presenze turistiche di stranieri, che sono stimati a 100 milioni 898 mila presenze, pari ad un +5% sull’estate 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

INDAGINI E RICERCHE - Estate 2025: 268 milioni presenze e 71,8 miliardi spesa. Boom borghi +22,5%, crescono vacanze premium e turismo sostenibile. I dati del Centro Studi Conflavoro. #horeca #foodservice #indagine #turismo https://horecanews.it/estat Vai su X

15,7 MILIONI DI ITALIANI IN VACANZA A GIUGNO Saranno 15,7 milioni gli italiani in vacanza a giugno, il 90,6% dei quali resterà entro i confini nazionali e il 50,4% dei quali andrà al mare. Lo rileva un’indagine realizzata da Tecnè per conto di Federalberghi, Vai su Facebook

Assoturismo-Cst, tra spiagge e riviere 110 milioni di presenze - Spiagge e riviere si confermano motore dell'estate: tra giugno e agosto, nei comuni balneari sono attesi 20,7 milioni di arrivi e 110,1 milioni di presenze turistiche, in crescita ... Da ansa.it

Conflavoro: in estate 268 milioni di presenze e 71,8 miliardi di spesa, boom dei borghi - “Il Centro Studi Conflavoro stima per l’estate italiana 268 milioni di presenze, in aumento del 2,1% rispetto al 2024 e in linea con i livelli precedenti alla pandemia. Scrive msn.com