Marconi l'odissea di una mamma | Per le scale con il passeggino

Un viaggio impossibile: questa è la sfida di molte mamme con passeggino all’aeroporto Marconi di Bologna. La mancanza di ascensori collegati ai vari gate trasforma gli spostamenti in un’odissea, come denunciato da una madre che ha dovuto affrontare scale e ostacoli per raggiungere il suo volo con il bambino di 14 mesi. Un esempio di come le infrastrutture debbano essere più inclusive e pensate anche per le famiglie.

"Il Marconi? Non adatto a genitori soli con bambini piccoli: non ci sono ascensori che colleghino tutti i gate agli aerei". La denuncia arriva da una mamma che all’aeroporto di Bologna ha vissuto un’odissea per poter raggiungere l’aeromobile in pista con il figlio di 14 mesi, grazie solo all’aiuto "di una passeggera", perché nella struttura non c’è la possibilità "di percorrere con il passeggino percorsi alternativi, come quelli per le persone con disabilità". Lo scorso 19 giugno, Lucia (nome di fantasia; ndr) si reca al Marconi per prendere un volo diretto a Bari. "Viaggiando da sola con il bambino – racconta – ho preferito non imbarcare il passeggino in stiva", possibilità riconosciuta dalla compagnia aerea, "in modo tale da poter trasportare mio figlio dal gate alla pista più agevolmente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marconi, l’odissea di una mamma: "Per le scale con il passeggino"

Marconi, l'odissea di una mamma: Per le scale con il passeggino.

