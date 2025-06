Marco Teofili scomparso a bordo del suo furgoncino blu | Chiunque abbia informazioni contatti la polizia

Da venerdì 27 giugno, la comunità di Ronciglione è in ansia: Marco Teofili, 46 anni, scomparso senza lasciare tracce. Residente locale, potrebbe trovarsi a bordo del suo furgoncino blu, e ogni informazione è preziosa per ritrovarlo. Se avete notizie o avvistamenti, contattate immediatamente le autorità. La solidarietà di tutti può fare la differenza per riportarlo a casa.

Da venerdì pomeriggio, 27 giugno, non si hanno più notizie di Marco Teofili, classe 1978, 46 anni, residente a Ronciglione. L’uomo si è allontanato senza dare più notizie e da allora risulta irraggiungibile. Secondo quanto riferito dai familiari, potrebbe trovarsi a bordo del suo furgoncino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it