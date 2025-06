Marco Squarta inaugura la sede parlamentare a Perugia | L' Europa a casa tua

Marco Squarta inaugura la nuova sede parlamentare a Perugia, un segnale tangibile dell'impegno europeo a portata di mano. Questa apertura rappresenta un’occasione unica per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini umbri, offrendo uno spazio di confronto diretto e trasparente. Con questa iniziativa, l’Europa diventa più vicina, rendendo il sogno di una partecipazione attiva una realtà concreta, perché l’Europa si costruisce anche con il contributo di ogni singolo cittadino.

Inaugurata la nuova sede parlamentare dell’eurodeputato Marco Squarta, eletto al Parlamento Europeo nelle fila di Fratelli d’Italia. Un momento importante di incontro con il territorio e di apertura verso i cittadini umbri, che da oggi avranno un punto di riferimento stabile per dialogare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

