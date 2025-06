Marco Poggi non era in Trentino? Mostrate le foto che svelano dov’era nel giorno dell’omicidio

Il mistero avvolge ancora oggi la tragica morte di Chiara Poggi, e nuove immagini emergono per sfatare i sospetti. Dopo diciassette anni, il caso di Garlasco continua a dividere l’Italia, alimentando dubbi e teorie. Ora, finalmente, si svelano le foto che potrebbero cambiare tutto: ecco cosa si nasconde nel giorno dell’omicidio, e perché questa vicenda è destinata a restare nel cuore del nostro Paese.

È una vicenda che continua a tormentare l’Italia da oltre diciassette anni, lasciando irrisolti interrogativi e alimentando congetture mai del tutto sopite. Il delitto di Garlasco, come ormai viene ricordato, è uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi della storia giudiziaria italiana. Il 13 agosto del 2007, Chiara Poggi, una giovane di 26 anni, venne trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli, nel tranquillo comune lombardo di Garlasco, in provincia di Pavia. Fu il fidanzato, Alberto Stasi, a dare l’allarme, dichiarando di aver scoperto il corpo riverso sulle scale della taverna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

