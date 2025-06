Marco Poggi era in Trentino Tutte le prove dell’alibi

Nel cuore delle intricate vicende giudiziarie, Marco Poggi emerge come protagonista di un alibi solido e inattaccabile. I genitori di Chiara Poggi confermano la sua innocenza, testimoniando che il giorno del delitto non ebbero nemmeno la forza di cambiarsi, rafforzando così la sua versione dei fatti. Un caso che continua a far riflettere sulla complessità della verità e sull'importanza di prove concrete.

Chi è Alessandro Biasibetti, l'amico frate di Marco Poggi - Alessandro Biasibetti è un amico frate di Marco Poggi, coinvolto nel contesto della misteriosa vicenda di Chiara Poggi.

