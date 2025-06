Marco Poggi e la vacanza in Trentino quando è morta Chiara spunta la foto e i genitori fanno chiarezza

La tragica vicenda di Chiara Poggi ha sconvolto l’Italia, ma nuove testimonianze portano chiarezza sulla colpevolezza di Marco Poggi. I genitori di Chiara confermano che Marco era con loro in Trentino al momento della morte della sorella, smentendo le accuse. Questa rivelazione apre nuovi spiragli sulla verità, riaccendendo il dibattito e lasciando tutti a riflettere su cosa sia davvero accaduto.

Chi è Alessandro Biasibetti, l'amico frate di Marco Poggi - Alessandro Biasibetti è un amico frate di Marco Poggi, coinvolto nel contesto della misteriosa vicenda di Chiara Poggi.

