Marco Mengoni | Viviamo un momento storico che non mi piace Sono state votate persone…

Viviamo un momento storico complesso, eppure la musica di Marco Mengoni ci offre un’oasi di speranza e passione. Dal suo debutto a Napoli, Mengoni si prepara a conquistare gli stadi italiani con il suo nuovo tour, passando per Roma e altre città iconiche. Un viaggio musicale che promette emozioni indimenticabili e unisci le persone attraverso il suo talento straordinario. Preparatevi a vivere un’esperienza unica che farà vibrare il cuore di tutti noi.

Marco Mengoni racconta il debutto da Napoli, del suo nuovo tour negli stadi che toccherà poi Roma e altre città.

Marco Mengoni: “Non mi rappresenta un Paese dove la maternità surrogata è reato” - Marco Mengoni esprime il suo dissenso riguardo alla legge italiana che rende la maternità surrogata un reato, evidenziando la necessità di riflessione su un tema così sensibile e controverso.

@mengonimarcoofficial annuncia una terza data all'Unipol Forum di Milano 15 Ottobre 2025 | #UnipolForum Biglietti per le nuove date italiane disponibili inprevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di sa

