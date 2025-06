Marco Mengoni in concerto attraversa il dolore del buio e del lutto si tuffa nella rinascita e oltrepassa i confini per sentirsi vivo sì c’entrano anche i corsetti | Se non sono me stesso ora forse non lo sarò mai più

Marco Mengoni torna in concerto, attraversando il dolore e il lutto per rinascere più forte che mai. Dopo tappe emozionanti a Lignano e allo Stadio Diego Armando Maradona, il suo ritorno dal buio si trasforma in uno spettacolo di speranza e rinascita. Ma nulla può sostituire l’emozione di vivere questa esperienza dal vivo, perché ascoltare Mengoni significa sentirsi veramente vivi e parte di qualcosa di grande.

Il racconto di questo concerto, arriva qualche giorno dopo il debutto a Lignano del 21 giugno e, qualche ora dopo, il passaggio allo Stadio Diego Armando Maradona del 26 giugno. Quindi tutto già si è visto o quasi sul Web. Ma fidatevi, non è abbastanza. Marco Mengoni è tornato al live proprio in un momento molto particolare della sua vita, che è stata stravolta (e lo è ancora) da un “periodo buio” e anche dalla scomparsa della madre. Sui social, da diversi giorni, sono sbarcati i video tratti da alcuni momenti dello show, che vanta una produzione importante e internazionale, che ritraggono l’artista con un nuovo taglio di capelli (un “mullet” moderno), abiti a riprodurre dei corpetti e scatenato in alcune coreografie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it