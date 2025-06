Marco Mengoni | È stato un anno buio ho perso la persona più importante I concerti aiutano a conviverci

Marco Mengoni torna sul palco con il suo tour negli stadi, tra emozioni e ricordi profondi. Dopo un anno difficile segnato dalla perdita della mamma nel 2024, il cantante ha condiviso apertamente il suo dolore, raccontando come i concerti siano stati un aiuto prezioso per affrontarlo. Con la sua energia, Mengoni dimostra che anche nei momenti più bui, la musica può essere un faro di speranza e rinascita.

Marco Mengoni ha esordito per il suo tour negli stadi al Maradona di Napoli. In un incontro coi giornalisti - a cui ha partecipato anche Fanpage - tenutosi subito dopo il concerto, il cantante ha parlato del momento che ha attraversato: "Era un momento buio, lo è ancora e lo sarà sempre" ha detto ricordando la scomparsa della madre nel 2024. E poi nei concerti negli stadi: "Ho detto molti no, per rispetto del pubblico volevo farli quando ero pronto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

