Marco Malvaldi è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Marco Malvaldi. Accanto a lui Gianluca Gotto e l'intramontabile Georges Simenon. Marco Malvaldi, dal tredicesimo all'undicesimo posto. In tredicesima posizione " La levatrice" di Bibbiana Cau. Ambientato nella Sardegna di inizio 900? questo romanzo è la storia di una levatrice che si trova a lottare per i suoi diritti dopo il rifiuto da parte del consiglio comunale del suo paese di un sussidio per il suo lavoro chiesto a causa della malattia del marito di ritorno dal fronte. Al dodicesimo posto "Il tallone da killer" di Alessandro Robecchi.