Marco Goldin a Noale per l' arte la solidarietà e l' inclusività

Marco Goldin, rinomato curatore e appassionato artefice di emozioni indimenticabili, unisce le sue mostre alla missione sociale dell’associazione Genitori de la nostra famiglia di Noale. Un filo sottile ma potente, tessuto di solidarietà e inclusività, che coinvolge i giovani con disabilità in un percorso di espressione e scoperta artistica. È un esempio vibrante di come l’arte possa diventare ponte tra diversità e comunità, trasformando emozioni in azioni concrete.

C'è un filo che lega il lavoro del curatore di mostre Marco Goldin e i giovani con disabilità dell’associazione Genitori de la nostra famiglia di Noale. È fatto di passione ed emozioni, quelle che i ragazzi hanno scoperto riproducendo le celebri opere, esposte nelle rassegne curate dal critico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: marco - goldin - noale - arte

Esiste un filo che lega il celebre curatore di mostre sull’impressionismo, Marco Goldin, e i giovani con disabilità dell’associazione Genitori de La nostra Famiglia di Noale. È fatto di passione ed emozioni, quelle che i ragazzi hanno scoperto riproducendo le cel Vai su Facebook

Marco Goldin a Noale per l'arte, la solidarietà e l'inclusività; Noale, l’arte che unisce: Marco Goldin inaugura la mostra dei ragazzi de “La Nostra Famiglia”.

Marco Goldin, il ritorno: il patron di Linea d’Ombra riporta in città una grande mostra dedicata agli Impressionisti e all’arte tra ‘800 e 900 - Il Gazzettino - Marco Goldin, il ritorno: il patron di Linea d’Ombra riporta in città una grande mostra dedicata agli Impressionisti e all’arte tra ‘800 e 900 Verrà inaugurata in autunno a Santa Caterina. ilgazzettino.it scrive

Marco Goldin, il ritorno: il patron di Linea d’Ombra riporta in città una grande mostra dedicata agli Impressionisti e all’arte tra ‘800 e 900 - MSN - Marco Goldin, il ritorno: il patron di Linea d’Ombra riporta in città una grande mostra dedicata agli Impressionisti e all’arte tra ‘800 e 900 ... Lo riporta msn.com