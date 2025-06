Marche Matteo Ricci rilancia l’ammucchiata regionale del campo sfatto e inneggia | Uniti si vince Proprio sicuro?

Matteo Ricci, protagonista di un'inaspettata ripresa politica nelle Marche, rilancia l’unità regionale con entusiasmo e determinazione. Dopo le polemiche sull’amministrazione e le ombre sulle procedure di affidamenti pubblici, Ricci invita tutti a superare le divergenze: “Uniti si vince”. È il momento di dimostrare che, anche di fronte alle difficoltà, la forza collettiva può trionfare e ricostruire fiducia e credibilità.

Matteo Ricci, l’uomo che schiva la bufera sulle Marche scatenata da quel «mosaico di affidamenti diretti, omissioni e fondi pubblici distribuiti con disinvoltura» sui quali l’eurodeputato dem, all’epoca sindaco di Pesaro (non indagato), non dà chiarimenti sufficienti e risponde inveendo contro i cronisti Rai che chiedono contezza sull’inchiesta sugli affidamenti diretti da parte del comune di Pesaro – proprio ai tempi in cui Ricci era primo cittadino – e che tanto imbarazza i dem. Una indagine della Procura su presunte irregolarità che riguarderebbero 600 mila euro di affidamenti diretti in favore di un paio di associazioni culturali da parte del Comune di Pesaro ai tempi in cui Ricci era primo cittadino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marche, Matteo Ricci rilancia l’ammucchiata regionale del campo sfatto e inneggia: “Uniti si vince”. Proprio sicuro?

