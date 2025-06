Marche alle regionali il campo largo unito con l’Alleanza del Cambiamento

Alle prossime regionali nelle Marche, uniti nel nome dell'Alleanza del Cambiamento, forze politiche diverse si sono convenute per promuovere un futuro di progresso e riforme. Con 19 formazioni, tra cui Pd, Movimento 5 Stelle e Europa Verde, questa coalizione mira a rispondere alle esigenze dei cittadini, difendendo la sanità pubblica e rivendicando salari giusti. Ricci sottolinea: «La nostra forza è l’unione...

Ad Ancona è stato formalizzato l'accordo tra le forze progressiste che correranno unite alle prossime elezioni regionali nelle Marche sotto il nome di Alleanza del Cambiamento. Il progetto coinvolge 19 formazioni politiche, tra cui Pd, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana, Italia Viva, Più Europa, oltre a Socialisti, Rifondazione Comunista, Demos e gruppi di area liberale. Ricci: «Difendiamo sanità pubblica e chiediamo il salario minimo regionale». Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico e candidato alla presidenza della Regione, ha dichiarato: «Questa è l'Alleanza del Cambiamento, l'alleanza di chi vuole cambiare le Marche.

