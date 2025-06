Marca Trevigiana prima in Italia per tecnologia in vigneto

La Marca Trevigiana si conferma all’avanguardia nel settore vitivinicolo, dominando la classifica italiana per l’adozione di tecnologie innovative in vigneto. Grazie a eventi come Vite in Campo, questa regione pioniera dimostra come l’innovazione possa convivere perfettamente con la tradizione. Una tendenza che non solo rafforza la qualità del prodotto, ma promuove un’agricoltura sostenibile e moderna, aprendo nuove strade per il futuro del vino italiano.

«Grazie anche alla manifestazione Vite in Campo, La Marca Trevigiana guida la classifica nazionale per l’adozione di nuove tecnologie in agricoltura». Lo ha annunciato Valerio Nadal, presidente di Condifesa TVB – il Consorzio che riunisce più di 10.000 imprese agricole – intervenendo al convegno. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Treviso prima in Italia per sostenibilità in vigneto: ecco i numeri della rivoluzione - SALGAREDA (TV) – La Marca Trevigiana si conferma all’avanguardia nel panorama nazionale per quanto riguarda l’innovazione tecnologica applicata alla viticoltura. Secondo nordest24.it

