Marc Marquez trionfa nella Sprint Race di Assen | un duello familiare al vertice

Nel cuore della leggendaria pista di Assen, Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei piloti più talentuosi della MotoGP. Partito dalla quarta casella, lo spagnolo ha sfruttato una partenza perfetta per conquistare la leadership già nei primi giri. Nonostante la pressione costante del fratello minore Alex Marquez e di Marco Bezzecchi, Marc ha mantenuto il controllo fino alla bandiera a scacchi. Primo posto: Marc Marquez. Secondo posto: Alex Marquez. Terzo posto: Marco Bezzecchi. La vittoria non solo rafforza la supremazia di Marc nel campionato, ma segna anche un momento speciale per la famiglia Marquez, che ha visto due suoi membri sul podio.